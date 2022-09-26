Референдумы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР: реакция международного сообщества

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины 23 сентября стартовали референдумы о присоединении их к России. Голосование завершится 27 сентября. США и другие страны Запада осудили проведение референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

США будут отвергать "любые сфабрикованные результаты, о которых объявит Россия", гласит сообщение президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией - ложным предлогом для попытки насильственной аннексии части Украины в вопиющее нарушение международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций", - говорится в публикации.

Результаты референдумов на оккупированных Россией украинских территориях, включая самопровозглашенные ЛНР и ДНР, не признает и Турция, передает РБК со ссылкой на NTV.

"Наша позиция по Донецку и Луганску такая же, как и по Крыму. Мы не признаем референдумы, которые хочет провести Россия. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Такой же позиции придерживаются в Сербии. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович, передает "Европейская Правда" со ссылкой на РТС.

"Во-первых, мы принципиально придерживаемся принципов международного права и Хартии ООН, во-вторых - это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам и нашей политике сохранения территориальной целостности, суверенитета и принципов нерушимости границ", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проведение референдумов на территории Украины "мнимым".

"Мнимые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины", - пишет он.

Не признают итоги референдумов канцлер ФРГ Шольц и президент Франции Макрон.

"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом", - цитирует канцлера ФРГ Олафа Шольца ТАСС.

По словам Эммануэля Макрона, результаты референдумов не будут иметь никакой юридической силы в международном сообществе, передает РИА Новости.

О референдумах высказались также в Варшаве, передает Укринформ со ссылкой на Wnp.pl.

"Они ничего не стоят. Правда такова: их результат устанавливается в Кремле, а не в ходе голосования. И то, как проголосуют люди, которые вообще примут участие в этом "референдуме", фактически не имеет никакого значения. Результат будет такой, как планируется в Кремле”, - заявил президент Анджей Дуда.

Премьер Канады Джастин Трюдо написал, что G7 будут продолжать поддерживать Украину.

"Мы, лидеры G7, осуждаем фиктивные референдумы в России. Они не имеют никакой юридической силы или легитимности и явно нарушают Устав ООН и международное право. Мы никогда не признаем их результаты и будем продолжать поддерживать Украину", - пишет Трюдо.

"Пока Россия продвигается вперед с фальшивыми референдумами на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда не признаем этого", - пишет премьер Эстонии в Twitter.

"Очевидно, что Россия продвигается вперед в организации фальшивых референдумов на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции", - пишет глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

"Для ясности: никакие фиктивные референдумы не изменят позицию Европы в отношении Украины и ее территориальной целостности", - заявила глава Европарламента Роберта Метсола.

Напомним, в начале августа Зеленский предупредил, что в случае проведения референдумов на оккупированных украинских территориях, Россия потеряет возможность любых переговоров с Киевом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989527-referendumy-v-samoprovozglashennyh-lnr-i-dnr-reaktsiya-mezhdunarodnogo-soobschestva/