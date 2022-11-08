Киев сообщил о намерении Зеленского принять участие в саммите G20 на Бали

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины примет участие в предстоящем саммите G20, который состоится на острове Бали 15-16 ноября, передает издание "Суспiльне".

По словам Никифорова, скорее всего, Зеленский примет участие во встрече лидеров стран "Большой двадцатки" в Индонезии в онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20", - сообщил пресс-секретарь украинского президента.

Одновременно с этим президент Индонезии Джоко Видодо выразил предположение, что российский президент Владимир Путин не приедет на саммит, передает The Financial Times.

Кроме того, вчера, 7 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский президент примет решение об участии в данном мероприятии до конца текущей недели, передает РИА Новости.

"Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято" , — сказал Песков.

Украина в состав "Большой двадцатки" не входит, но президент Видодо во время визита в Киев 29 июня пригласил Зеленского на мероприятие. В августе индонезийский президент также сообщил, что Путин подтвердил ему свое намерение присутствовать на мероприятии.

Напомним, что в состав G20 входят Великобритания, США, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996287-kiev-soobschil-o-namerenii-zelenskogo-prinyat-uchastie-v-sammite-g20-na-bali/