Минобороны Китая сообщило о подготовке на случай возможной войны

Танк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй прокомментировал доклад о стратегии нацобороны США, ранее опубликованный Пентагоном. Кэфэй заявил, что их армия продолжает подготовку на случай войны, передает РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны КНР заявил, что Пекин против любых форм сепаратизма на Тайване.

"Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также является серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - цитирует издание Тань Кэфэя.

В конце октября на официальном сайте Пентагона был опубликован доклад о стратегии национальной обороны США. В нем Китай назван "главным вызовом интересам национальной безопасности США", а Россия - "острой" угрозой, передает Voice of America.

"Китайская Народная Республика - единственный конкурент, который намеревается изменить международный порядок и имеет силу для (осуществления - прим. ред.) этого", - заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя документ.

Напомним, отношения между Китаем и Тайванем вновь обострились, когда в августе этого года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров для встречи с его официальными лицами. Пекин изначально заявлял, что против ее прибытия на Тайвань. А председатель КНР Си Цзиньпин назвал ее визит "демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов".

Когда Пелоси покинула остров, Китай объявил о масштабных военных учениях рядом с Тайванем. При этом позже в "Белой книге", опубликованной китайским правительством, Тайваню пообещали высокий уровень автономии при присоединении к Китаю.

В ответ на эти действия Тайвань также решил провести свои учения, а также объявил об увеличении расходов на оборону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995829-minoborony-kitaya-soobschilo-o-podgotovke-na-sluchay-vozmozhnoy-voyny/