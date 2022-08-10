Тайваню пообещали высокий уровень автономии при присоединении к Китаю

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В "Белой книге", опубликованной китайским правительством, Тайваню было обещано при присоединении к Китаю сохранить высокий уровень автономии, передает РИА Новости.

В КНР также пообещали соблюдать законные права и интересы жителей Тайваня. Там подтвердили, что если остров станет частью Китая, это не навредит его экономическим интересам и интересам мирового сообщества.

"Воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одного из государств, в том числе их экономическим интересам на Тайване, а принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира", - говорится в документе.

Правительство Китая регулярно публикует "Белые книги", чтобы прояснить свою политику по какому-либо вопросу. На этот раз в данной книге Пекин опубликовал документ под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху".

Одновременно с этим Пекин не исключил применение силы ради воссоединения с островом, передает РБК. Также Китай оставляет за собой право принять нужные меры против внешних сил, которые поддерживают "независимость Тайваня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982561-tayvanyu-poobeschali-vysokiy-uroven-avtonomii-pri-prisoedinenii-k-kitayu/