Китай пригрозил принять ответные меры в случае визита Пелоси на Тайвань

Хуа Чуньин. Фото: Kyodo News Stills / Getty Images

В Министерстве иностранных дел КНР заявили о том, что Китай намерен ответить Соединенным Штатам в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РИА Новости.

Сегодня, 2 августа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге сообщила о том, что Китай примет ответные меры в случае визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тем не менее она не уточнила, какие именно действия планируется предпринять.

"Что я могу вам сказать, так это то, что США обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причиненный суверенитету и интересам безопасности Китая", – сказала дипломат.

Напомним, представители СМИ сообщили, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа.

После этого сообщения аэропорт тайваньской столицы Тайбэя получил анонимное письмо о трех заложенных взрывных устройствах, также в море вышли два китайских авианосца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981403-kitay-prigrozil-prinyat-otvetnye-mery-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan/