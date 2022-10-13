Генассамблея ООН осудила проведенные Россией референдумы в ДНР и ЛНР

Голосование на референдуме. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". Соответствующий документ опубликовал .

В резолюции организация потребовала от России "немедленно отменить решения" по статусу отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Поддержали документ 143 страны, против выступили пять - Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались от участия в голосовании 35 государств, в том числе Китай, страны СНГ, включая и Казахстан.

Голосование стран ООН по принятию резолюции. Инфографика: twitter.com/UnitedNationsRU

Напомним, с 23 по 27 сентября в ЛНР и ДНР, оккупированных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что процент поддержки референдумов во всех четырех областях "очень мал".

29 сентября президент России подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины. А 30 сентября Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В начале октября Конституционный суд России одобрил документы о принятии новых территорий в состав РФ.

МИД Казахстана ранее озвучивал позицию страны по проведенным референдумам. Заявлялось, что Казахстан "исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992440-genassambleya-oon-osudila-provedennye-rossiey-referendumy-v-dnr-i-lnr/