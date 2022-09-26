МИД Казахстана озвучил позицию по референдумам в самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Голосование. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров дал свой комментарий в отношении референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", — заявил он.

Он подчеркнул, что президент Казахстана неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации.

В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне", — добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Аналогичное заявление сделали в Запорожской и Херсонской областях Украины.

23 сентября референдумы в этих регионах стартовали.

По итогам трех дней голосования на референдумах явка в самопровозглашенных ЛНР и ДНР составила 76,09% и 77,12% соответственно. Референдумы власти самопровозглашенных республик признали состоявшимися.

США и другие западные страны осудили проведение референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989564-mid-kazahstana-ozvuchil-pozitsiyu-po-referendumam-v-samoprovozglashennyh-respublikah-lnr-i-dnr/