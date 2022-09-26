Зеленский прокомментировал референдумы на оккупированных территориях Украины

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS прокомментировал начавшиеся на оккупированных территориях российские референдумы, а также возможную ядерную угрозу.

По словам Зеленского, процент поддержки референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях очень мал.

"Это очень маленький процент людей [поддерживающих референдум]: даже среди тех, кого заставят явиться голосовать на этот фиктивный референдум. Мы видим, что в обществе нет поддержки этого референдума", - сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил опасение, что применение ядерного оружия, о котором говорил Путин, может оказаться реальностью.

"Послушайте, возможно, вчера это был блеф. Теперь это может стать реальностью <...> Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", - сказал Зеленский.

Напомним, референдумы в оккупированных украинских территориях начались 23 сентября и завершатся 27 сентября. Байден, Шольц, Макрон и другие мировые лидеры осудили их проведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989563-zelenskiy-prokommentiroval-referendumy-na-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy/