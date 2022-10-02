Конституционный суд России одобрил документы о принятии новых территорий

Флаг России. Иллюстративное фото: pixabay

Принятие новых регионов в состав России признали конституционным. Договоры о принятии были одобрены Конституционным судом Российской Федерации.

Орган признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет РИА Новости.

Конституционным судом РФ были вынесены постановления о признании международных договоров, которые не вступили в силу, между Российской Федерацией и самопровозглашенными ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями.

Отмечается, что запросы президента Владимира Путина о проверке конституционности договоров поступили в Конституционный суд в пятницу после того, как он подписал их на церемонии в Кремле.

Напомним, что референдумы в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. 29 сентября президент России подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины. А 30 сентября Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Стоит отметить, что ранее МИД Казахстана озвучил позицию по референдумам в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. РК исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990670-konstitutsionnyy-sud-rossii-odobril-dokumenty-o-prinyatii-novyh-territoriy/