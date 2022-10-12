Работа посольства Казахстана в Украине будет обеспечена, заверили в МИДе

Флаг Республики Казахстан. Архивное фото: Hendrik Schmidt / Picture alliance / Getty Images

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, как будет выстроена работа казахстанского посольства в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко сообщил, что в настоящее время была дана рекомендация о том, чтобы граждане проявляли осторожность.

"Работа посольства будет обеспечена, защита интересов наших граждан будет обеспечена. В то же время будет обеспечена и безопасность наших граждан, являющихся дипломатами загранучреждений. Здание посольства не пострадало", – заверил он.

При этом он еще раз подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство будет ставить в приоритет безопасность наших граждан, в том числе, являющихся дипломатами посольства Казахстана в Украине.

Напомним, вчера официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что решается вопрос об эвакуации казахстанского посольства из Киева.

Ранее посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны. Также посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации в Киеве, где в понедельник прогремели взрывы, и о том, есть ли среди пострадавших казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992311-rabota-posolstva-kazahstana-v-ukraine-budet-obespechena-zaverili-v-mide/