Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины независимыми территориями. Соответствующие документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Накануне стало известно, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий.
"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать суверенитет и независимость Запорожской/Херсонской области", — говорится в документах.
Также в Кремле заявляли, что готовы к имплементации итогов референдумов в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.
С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы о присоединении к России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990329-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey/