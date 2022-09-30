Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины независимыми территориями. Соответствующие документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне стало известно, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий.

"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать суверенитет и независимость Запорожской/Херсонской области", — говорится в документах.

Также в Кремле заявляли, что готовы к имплементации итогов референдумов в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы о присоединении к России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990329-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey/