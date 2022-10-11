Лиз Трасс. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Сегодня, 11 октября, пройдет встреча лидеров стран G7, к которой присоединится Владимир Зеленский. На официальном сайте правительства Великобритании сообщается, что на этой встрече Лиз Трасс планирует созвать экстренную встречу лидеров НАТО.

Встреча лидеров G7 пройдет из-за проведенных референдумов по присоединению к России самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, а также на фоне обострившейся ситуации в Украине.

Ожидается, что на совещании премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовет к срочному созыву встречи лидеров НАТО.

По данным британского правительства, это первая встреча всех лидеров G7 с начала контрнаступления Украины. В совещании также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 10 октября, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов.

Стало известно, что в результате ракетного удара по Киеву погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили травмы. Позже казахстанский посол в Украине сообщил, что по официальным данным украинской стороны, в городе более 10 погибших и свыше 60 раненых.

Движение поездов на всех линиях киевского метрополитена было прекращено, а на городской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар.

Также в результате ударов по объектам энергетики, военного управления и связи, о которых высказался Путин, часть украинских областей оказалась обесточена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992026-liz-trass-planiruet-sozvat-ekstrennuyu-vstrechu-liderov-nato/