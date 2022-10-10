Зеленский выступит на срочном заседании G7

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в , что выступит на срочном заседании "Большой семерки" в связи с серией сегодняшних ракетных ударов по Киеву.

Зеленский созвонился с канцлером ФРГ Шольцем. Германия, как известно, сейчас председательствует в G7.

"Договорился с канцлером Олафом Шольцем (канцлером Германии - прим.ред.), председательствующей в G7, о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление, в котором я расскажу о терактах со стороны РФ", - пишет украинский лидер.

Отметим, в состав G7 входят США, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и ЕС.

Также Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Состоялся срочный разговор с Макроном. Мы обсудили укрепление нашей противовоздушной обороны, необходимость жесткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на Российскую Федерацию. Франция выступает на стороне Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. В результате инцидента есть жертвы.

Также в украинской столице приостановили работу метро, а на городской ТЭЦ вспыхнул пожар. Часть областей Украины обесточена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991955-zelenskiy-vystupit-na-srochnom-zasedanii-g7/