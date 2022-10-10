СБУ объявила Медведева и Захарову в розыск
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Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, а также ряд других высокопоставленных чиновников.
Об объявлении Медведева в розыск сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.
По информации издания УНИАН, в розыск также были объявлены:
- ️министр обороны РФ Шойгу,
- ️директор ФСБ Бортников,
- ️главнокомандующий Нацгвардией РФ Золотов,
- ️глава МВД РФ Колокольцев,
- ️председатель Совета Федерации Матвиенко,
- ️глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин,
- ️секретарь Совбеза РФ Патрушев,
- ️спикер Минобороны РФ Конашенков,
- ️официальный представитель МИД РФ Захарова.
Напомним, сегодня в ряде регионов Украины в результате ракетных ударов были повреждены инфраструктурные объекты.
Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992010-sbu-obyavila-medvedeva-i-zaharovu-v-rozysk/