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СБУ объявила Медведева и Захарову в розыск

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: Zyryanova/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Об объявлении Медведева в розыск сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

По информации издания УНИАН, в розыск также были объявлены:

  • ️министр обороны РФ Шойгу,
  • ️директор ФСБ Бортников,
  • ️главнокомандующий Нацгвардией РФ Золотов,
  • ️глава МВД РФ Колокольцев,
  • ️председатель Совета Федерации Матвиенко,
  • ️глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин,
  • ️секретарь Совбеза РФ Патрушев,
  • ️спикер Минобороны РФ Конашенков,
  • ️официальный представитель МИД РФ Захарова.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины в результате ракетных ударов были повреждены инфраструктурные объекты.

Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992010-sbu-obyavila-medvedeva-i-zaharovu-v-rozysk/

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