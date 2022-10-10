СБУ объявила Медведева и Захарову в розыск

Дмитрий Медведев. Фото: Zyryanova/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Об объявлении Медведева в розыск сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

По информации издания УНИАН, в розыск также были объявлены:

️министр обороны РФ Шойгу,

️директор ФСБ Бортников,

️главнокомандующий Нацгвардией РФ Золотов,

️глава МВД РФ Колокольцев,

️председатель Совета Федерации Матвиенко,

️глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин,

️секретарь Совбеза РФ Патрушев,

️спикер Минобороны РФ Конашенков,

️официальный представитель МИД РФ Захарова.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины в результате ракетных ударов были повреждены инфраструктурные объекты.

Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992010-sbu-obyavila-medvedeva-i-zaharovu-v-rozysk/