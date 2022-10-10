Посольство Казахстана в Украине обратилось к согражданам

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Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале казахстанской дипмиссии.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - говорится в сообщении.

Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины.

Напомним, что сегодня в ряде регионов Украины в результате ракетных ударов были повреждены инфраструктурные объекты. Часть областей Украины обесточена, сообщил премьер-министр страны Шмыгаль.

Посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации в Киеве, где сегодня прогремели взрывы, и о том, есть ли среди пострадавших казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992002-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-obratilos-k-sograzhdanam/