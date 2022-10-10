Посол Казахстана в Украине рассказал, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Киеве

Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

Посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации в Киеве, где сегодня прогремели взрывы, и о том, есть ли среди пострадавших казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

В посольстве на данный момент работает горячая линия, куда могут обращаться граждане Казахстана. С утра на номер +380 67 347 0408 поступило уже порядка 100 звонков.

"Мы рекомендуем по возможности гражданам Казахстана покинуть территорию Украины или находиться в безопасном месте. Не пренебрегать сигналами тревоги, находить бомбоубежище или спускаться в метро в больших городах.

По предварительным данным, в Украине сейчас находятся порядка 600 граждан Казахстана. Пострадавших и жертв среди казахстанцев нет. По официальным данным украинской стороны, в городе более 10 погибших и более 60 раненых", - заявил Калетаев.

Он отметил, что взрывы раздавались относительно далеко от казахстанского посольства, но были слышны. Кроме того, в городе временами пропадает связь, электричество пока есть, но в некоторых регионах оно уже отключено.

"В пяти регионах Украины отключено электричество. Сейчас нам говорят, что из-за отключения электричества на границе с Польшей с украинской стороны большие проблемы на выезде. Мы продумываем маршрут через Польшу, если будет эвакуация", - сообщил посол.

Он также рассказал, что с водой и едой в городе наблюдаются перебои.

"Сейчас в Украине нет безопасных мест. Один наш сотрудник находится в командировке во Львове, и там тоже было попадание ракет. Мы будем исходить из ситуации (по поводу эвакуации диппредставительства - прим.ред.), мы постоянно на связи с Центром, с министром иностранных дел я разговаривал.

Вопрос эвакуации простой - собраться и уехать, но есть же граждане, которые могут обращаться в посольство. Но пока диппредставительства других государств почти все на месте. Я постоянно держу контакт со своими коллегами", - заключил посол.

Напомним, в понедельник, 10 октября, в столице Украины - Киеве - прогремело несколько мощных взрывов. В Киеве остановили работу метро - подземные станции используются в качестве укрытия, на городской ТЭЦ вспыхнул пожар. По последним данным мэра города Виталия Кличко, жертвами обстрела стали пять человек. Пострадал 51 человек, из них 42 госпитализированы,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991985-posol-kazahstana-v-ukraine-rasskazal-est-li-kazahstantsy-sredi-postradavshih-v-kieve/