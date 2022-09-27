Минобороны России пообещало не требовать принудительного возвращения своих граждан

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство обороны России заявило, что не будет требовать у Казахстана, Грузии и других стран принудительной выдачи уехавших россиян. Такое сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", – говорится в опубликованном сегодня днем заявлении.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

Как отметили вчера представители МВД Казахстана, с 22 сентября количество прибывающих в страну россиян увеличилось в два раза. Сегодня министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября по сегодняшний день в Казахстан въехало порядка 98 тыс. россиян.

Также он отвечал на вопрос о том, будет ли Казахстан выдавать России бегущих от мобилизации, если вдруг это потребуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989894-minoborony-rossii-poobeschalo-ne-trebovat-prinuditelnogo-vozvrascheniya-svoih-grazhdan/