Будет ли Казахстан выдавать России бегущих от мобилизации, рассказали в МВД

Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, могут ли казахстанские власти выдать российской стороне тех, кто покинул страну после 21 сентября, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов заявил, что между Казахстаном и Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и по экстрадиции преступников. Тем не менее этот вопрос не касается мобилизации.

"Я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск.

(...) Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", – заявил министр.

Самый главный принцип заключается в том, что и в Казахстане, и в России совершенное действие должно быть уголовно наказуемым деянием.

"В случае объявления его (человека – прим. ред.) в международный розыск, Казахстан будет устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в РФ. Если это уголовное правонарушение", – резюмировал глава МВД.

Позже министр рассказал, в каком все-таки случае могут рассмотреть возможность выдачи мужчин российским властям.

"Если возбуждено уголовное дело (за уклон от мобилизации, дезертирство) и объявлен в международный розыск, и это деяние у нас тоже считается преступлением, то мы обязаны выдать, если не дадут статус беженца и еще по ряду исключений, ограничивающих выдачу лица", – сказал Марат Ахметжанов.

Ранее Марат Ахметжанов прокомментировал ситуацию, которая складывается в районах Казахстана, граничащих с Россией и рассказал, сколько россиян въехало в нашу страну с 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989808-budet-li-kazahstan-vydavat-rossii-beguschih-ot-mobilizatsii-rasskazali-v-mvd/