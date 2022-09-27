Сколько ИИН уже выдали иностранцам в Алматы с начала мобилизации в России

Очереди в ЦОНах. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Директор филиала по городу Алматы НАО ГК “Правительство для граждан” Абдурасул Кулдашов рассказал, сколько ИИН выдано иностранцам с начала этого года и с начала мобилизации в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал спикер во время РСК, свыше 80 тысяч услуг оказано ЦОНами Алматы иностранным гражданам с начала 2022 года. А с 21 сентября, дня объявления в России частичной мобилизации, увеличился поток приезжающих к нам россиян.

Абдурасул Кулдашов сообщил, что по городу Алматы функционируют восемь районных отделов, четыре специализированных отдела, один Центр миграционных услуг.

"С 1 января по 26 сентября текущего года нашими специалистами оказано 81 156 услуг. Из них формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в РК – 74 698 услуг. Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК – 6458 услуг", — сообщил Кулдашов.

В период с 21 по 26 сентября ИИН получил 2851 человек, отметил он, при этом россияне оформляют в Казахстане ИИН как нерезиденты. Еще 474 человека обратились за выдачей ВНЖ в Казахстане.

Напомним, в одном из алматинских ЦОНов сегодня отмечается наплыв россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989888-skolko-iin-uzhe-vydali-inostrantsam-v-almaty-s-nachala-mobilizatsii-v-rossii/