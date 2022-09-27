Сколько россиян приехало, а сколько – уехало из Казахстана за неделю, рассказали в МВД

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства внутренних дел на брифинге СЦК прокомментировал ситуацию, которая складывается в районах Казахстана, граничащих с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов указал на то, что казахстанская сторона не будет менять правила пересечения границы.

"На сегодня есть законодательно установленные и договорные отношения, поэтому, по моим сведениям, каких-либо изменений в правилах не предусмотрено", – сказал он.

В целом, как отметил министр, в Казахстан с начала этого года прибыло 1,7 млн россиян, что в разы меньше, чем в предыдущие годы. Так, в 2018 и в 2019 годах в нашу страну въезжало около 3 млн российских граждан.

"Наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тыс. граждан Казахстана выезжают за границу. Надо смотреть и обратный эффект, все эти изменения повлекут и ущемления прав наших граждан. Поэтому все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим", – подчеркнул министр.

Тем не менее, по данным МВД, с 21 сентября по сегодняшний день в Казахстан въехало порядка 98 тыс. россиян. В этот же период выехало из страны 64 тыс. 234 гражданина России. ИИН получили чуть более 8 тыс. нерезидентов.

С 1 апреля 2022 года ИИН получили 93 тыс. россиян, вид на жительство – 4 271 человек, из них 116 – этнические казахи. На гражданство подал 441 человек, из них 117 – этнические казахи из России.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

О происходящем на казахстанско-российской границе рассказали в КНБ.

Кроме того, вчера премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции и поручил оказать содействие прибывающим в нашу страну россиянам. Тем не менее позже он подчеркнул, что иностранным гражданам должны оказываться услуги в рамках закона и "нет ценности выше интересов нашей страны и народа".

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев высказался о приезжающих в Казахстан россиянах и пообещал провести переговоры с Россией в связи со сложившейся ситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989805-mvd-s-21-sentyabrya-v-kazahstan-vehali-okolo-98-tysyach-rossiyan/