Двое россиян попросили присвоить им статус беженца в Астане

Мужчина с рюкзаком. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководитель управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб на заявил, что два гражданина России обратились с просьбой присвоить им статус беженцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Управление соцзащиты акимата Астаны ведет работу по присвоению статуса беженца. Сейчас к нам обратились 96 человек. Из них только двое – граждане России", – сказал Илья Скуб.

По его словам, вопрос рассмотрения статуса беженца обсуждается в течение трех месяцев специально созданной комиссией.

"По этим двум гражданам решение еще не принято. В целом, в столице статус беженца присвоен четырем гражданам. Из них двое – граждане КНР, еще двое – граждане Афганистана", – добавил спикер.

Он также сообщил, что на портале центра занятости населения имеется 6 480 вакансий. Но, как заявил Илья Скуб, за трудоустройством в ведомство граждане России еще не обращались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989889-skolko-rossiyan-poprosili-prisvoit-im-status-bezhentsev-v-astane/