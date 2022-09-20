Почти 70 человек были арестованы в Лондоне во время траура по Елизавете II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Не менее 67 человек были задержаны лондонской полицией во время траура по королеве Елизавете II. Некоторые из них были арестованы во время антимонархических протестов, передает Sky News.

Полиция Лондона не раскрыла подробности произведенных арестов. Но некоторые из задержанных участвовали в антимонархических протестах во время траура по покойной королеве.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет.

До начала государственных похорон 19 сентября гроб с ее телом находился в Вестминстер-холле в Лондоне, где любой желающий мог с ней проститься. Королева была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Преемником Елизаветы II стал ее сын Чарльз, взяв себе имя Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988674-pochti-70-chelovek-byli-arestovany-v-londone-vo-vremya-traura-po-elizavete-ii/