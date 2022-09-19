Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Виндзорского замка (видео)

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II.Кадр из видео. Источник: twitter.com/RoyalCentral

Сегодня, 19 сентября, прошло прощание с королевой Великобритании Елизаветой II. После службы в часовне Святого Георга гроб с ее телом был опущен в королевский склеп, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Royal Central.

После того, как гроб Елизаветы II доставили в Виндзорский замок, в часовне Святого Георга состоялась короткая поминальная служба.

В конце службы скипетр и шар монарха забрали из гроба. Их подарят Карлу ІІІ на коронации.

Далее Лорд-камергер сломал свой жезл как символ того, что правление королевы завершилось.

Декан Виндзора зачитал 103-й псалом, под который гроб с телом королевы погрузился в усыпальницу.

После гимна "Боже, храни короля" члены королевской семьи покинули часовню.

На этом публичные мероприятия по случаю похорон Елизаветы II завершились.

Как ранее сообщалось, королева будет захоронена рядом с супругом принцем Филиппом в Мемориальной часовне на территории Виндзорского замка в 19:30 часов по времени Лондона (20 сентября 00:30 часов по времени Астаны).

Служба пройдет в присутствии лишь представителей королевской семьи в закрытом режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988591-grob-s-telom-elizavety-ii-opustili-v-korolevskiy-sklep-v-chasovne-vindzorskogo-zamka-video/