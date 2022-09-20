Трюдо поймали за пением "Богемской Рапсодии" незадолго до похорон Елизаветы II

Премьер Канады Трюдо поет в холле отеля. Кадр из видео: YouTube/Sami Parvez

В Сети появился видеоролик, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо в холле отеля в Лондоне исполняет песню группы Queen "Богемская Рапсодия", передает CBC.

Как пишет CBS, в офисе канадского премьера подтвердили, что ролик был снят в холле лондонского отеля вечером 17 сентября, то есть за несколько дней до государственных похорон Елизаветы II 19 сентября.

Вместе с ним на видео поют и другие члены канадской делегации, а один из них даже аккомпанирует Трюдо.

Мнения касательно поступка премьера Канады разделились. Кто-то посчитал, что пение в свободное время - не проблема. Но у других поступок Трюдо вызвал гнев, так как страна находилась в трауре, а его поведение в общественнном месте было неуместным.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Она была похоронена в часовне Виндзорского замка 19 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988613-tryudo-poymali-za-peniem-bogemskoy-rapsodii-nezadolgo-do-pohoron-elizavety-ii/