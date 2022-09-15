Более чем на 6 километров вытянулась очередь прощающихся с Елизаветой II (видео)
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В центре Лондона от Вестминстер-холла, где лежит Елизавета II, вытянулась многокилометровая очередь из тех, кто желает проститься с умершей королевой Великобритании, передает Sky News.
Длина очереди к Вестминстер-холлу уже достигла четырех миль (6,4 километров). Попрощаться с королевой Великобритании надеются десятки тысяч людей.
Отмечается, что люди начали выстраиваться в очередь еще с полудня среды (около 17:00 по времени Нур-Султана). По данным телеканала, скорбящие ждали возможности проститься всю ночь. Ожидающим своей очереди выдают цветные браслеты с номерами.
Сообщается, что гроб с телом королевы будет выставлен в Вестминстер-холле в течение четырех дней: до 06:30 (11:30 по времени Нур-Султана) понедельника – дня ее похорон.
Ранее сообщалось, что за судном королевских ВВС, которое перевозило гроб с телом покойной британской королевы, следили более пяти миллионов человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988024-bolee-chem-na-6-kilometrov-vytyanulas-ochered-proschayuschihsya-s-elizavetoy-ii-video/