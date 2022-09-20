Премьер Украины и супруга Зеленского встретились с Карлом III
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Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль встретились с королем Великобритании Карлом III в день похорон Елизаветы II. Об этом Шмыгаль сообщил в своем официальном Twitter.
"Имел честь встретиться с Его Величеством королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II", - сообщил премьер Украины.
Супруга Зеленского и украинский премьер поблагодарили Британию за помощь Украине.
В последний день церемонии прощания с Елизаветой в Вестминстер-холл прибыли иностранные лидеры. Среди приглашенных была замечена Зеленская.
После этого первая леди Украины встретилась с принцессой Уэльской Кейт, о чем сообщила в Twitter.
"Состоялась теплая беседа с принцессой Уэльской. Поблагодарила Ее Высочество за внимание, а также за беспрецедентную поддержку Украины со стороны Великобритании. Мои глубочайшие соболезнования королевской семье. Благодарна за возможность выразить свое последнее уважение Ее Величеству Королеве", - пишет Зеленская.
19 сентября состоялись похороны Елизаветы II. Она была погребена в Мемориальной часовне в Виндзорском замке рядом с супругом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988603-premer-ukrainy-i-supruga-zelenskogo-vstretilis-s-karlom-iii/