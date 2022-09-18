Еще 12 человек погибли в результате столкновений на границе, заявил Минздрав Кыргызстана

Врачи в операционной. Иллюстративное фото: pexels.com

Кыргызская сторона сообщила, что число погибших в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек. В свою очередь, в Таджикистане заявили об обстреле одного из сел со стороны Кыргызстана.

Пресс-центр Минздрава Кыргызстана сообщил, что в организации здравоохранения Баткенской области (находится на границе с Таджикистаном) поступили тела еще 12 погибших, передает издание 24.kg.

По предыдущим данным, кыргызская сторона заявляла о 24 погибших в результате столкновений на границе.

Так, общее число жертв в результате вооруженного конфликта в Баткенской области достигло 36. Сейчас в организациях здравоохранения находится 129 пострадавших, из них 7 человек отправлены на амбулаторное лечение, а 79 перевели в Бишкек.

Ранее отмечалось, что в Баткенской области был введен режим ЧС.

Тем не менее, по данным погранвойск ГКНБ Таджикистана, село Тойварони Лахшского района, которое находится на востоке страны, было обстреляно кыргызскими военными. Об этом пишет РИА Новости.

"Вооруженные силы Кыргызстана нарушили условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября 2022 года в 11:50 (…) С позиции Джонолойского района города Ош открыли огонь из боевой техники "Град" по домам жителей села Тойварони Лахшского района Таджикистана, ранив четырех жителей и разрушив пять домов", – сообщили агентству в пресс-службе погранвойск Таджикистана.

Напомним, что ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

При этом позже сообщалось о том, что стороны договорились о прекращении огня и об отводе сил с границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988371-esche-12-chelovek-pogibli-v-rezultate-stolknoveniy-na-granitse-zayavil-minzdrav-kyrgyzstana/