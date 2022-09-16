Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
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Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16:00. Ранее на границе между двумя государствами произошли столкновения.
Информацию о договоренностях касательно прекращения огня сообщил корреспондентам 24.kg депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев.
По его словам, парламентарии получили оперативную информацию о переговорах между председателями спецслужб двух стран — Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым.
На официальной странице администрации Согдийской области в Facebook отмечается, что встреча прошла на КПП "Равад" на таджикско-узбекской границе. В ней также участвовали руководство МВД и председатели приграничных областей двух стран.
Напомним, ранее Кыргызстан и Таджикистан вновь сообщили о столкновениях на государственной границе.
Также стороны заявили о пострадавших и об атаках из тяжелого оружия.
Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с кыргызской и таджикской сторонами в связи с резким обострением ситуации на границе двух стран.
Также стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет экстренное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988217-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya/