Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Фото: facebook.com/khadamotimatbuotisugd

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16:00. Ранее на границе между двумя государствами произошли столкновения.

Информацию о договоренностях касательно прекращения огня сообщил корреспондентам 24.kg депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев.

По его словам, парламентарии получили оперативную информацию о переговорах между председателями спецслужб двух стран — Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым.

На официальной странице администрации Согдийской области в Facebook отмечается, что встреча прошла на КПП "Равад" на таджикско-узбекской границе. В ней также участвовали руководство МВД и председатели приграничных областей двух стран.

Напомним, ранее Кыргызстан и Таджикистан вновь сообщили о столкновениях на государственной границе.

Также стороны заявили о пострадавших и об атаках из тяжелого оружия.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с кыргызской и таджикской сторонами в связи с резким обострением ситуации на границе двух стран.

Также стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведет экстренное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988217-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya/