"Не отдадим ни метра земли": президент Кыргызстана о конфликте на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на высказался о вооруженном конфликте, вспыхнувшем на границе с соседним Таджикистаном.

"Если мы обратимся к истории, то увидим, что все случаи пограничных споров сопровождались конфликтами, а потери были неизбежны.

Однако в любом случае мы никому не отдадим ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков (…) Мы твердо защищаем наши национальные интересы!" – написал Жапаров.

Президент республики отметил, что все границы с Узбекистаном уже уточнены: осталось их только зафиксировать на бумаге и оформить. А вопрос уточнения кыргызско-таджикской границы "остается на повестке дня".

"Как показала история, пограничный вопрос сложен, и он требует большой внимательности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию кыргызско-таджикской границы", – заверил Садыр Жапаров.

Глава Кыргызстана выразил соболезнования семьям погибших во время вооруженного приграничного конфликта, а также заверил, что государство обеспечит пострадавших всем необходимым.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

Минздрав Кыргызстана насчитал 24 погибших среди своих граждан. Со стороны Таджикистана точных цифр пока не называлось.

К этому моменту в одной из областей Кыргызстана введен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988293-ne-otdadim-ni-metra-zemli-prezident-kyrgyzstana-o-konflikte-na-granitse/