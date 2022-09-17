Кыргызстан сообщил о 24 погибших в результате столкновений на границе

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минздраве Кыргызстана сообщили о 24 погибших в результате столкновений на границе. В Таджикистане, который является второй стороной конфликта, пока не называют точных цифр.

Как пишет кыргызстанское издание 24.kg, по состоянию на 01:30 в результате конфликта погибли 24 человека.

"По оперативным данным, в больницы Баткенской области поступили тела 24 человек. В Баткенской областной объединенной больнице – 12 погибших, центрах общеврачебной практики Лейлека – 10, Кулунду – 2", – сообщили изданию в пресс-центре Минздрава КР.

При этом по состоянию на 09:00 число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Уточняется, что в основном люди получили осколочные и огнестрельные ранения.

Со стороны Таджикистана официальных данных о пострадавших и погибших пока нет.

Цитируя главу ГКНБ Таджикистана Камчыбека Ташиева, "Радио Озоди" пишет, что кыргызская сторона понесла большие потери. При этом, по его словам, удалось избежать больших жертв среди гражданского населения.

"Конфликты сопровождаются жертвами. С нашей стороны потери были, в основном, среди военнослужащих. Скажу откровенно, мы еще уточняем число погибших, но их, к сожалению, много. Раненых тоже много. Жертв среди мирного населения было меньше, можно сказать, благодаря своевременной эвакуации", – сказал он во время прямой трансляции в Facebook.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

Во второй половине дня президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили на полях саммита ШОС в Самарканде и договорились о полном прекращении огня и отводе сил с кыргызско-таджикской границы.

Однако позже кыргызская сторона заявила о нарушении договоренности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988282-situatsiya-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse-v-kyrgyzstane-dokladyvayut-o-24-pogibshih/