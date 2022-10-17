Жапаров попросил Путина помочь в решении вопроса кыргызско-таджикской границы

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос границ с Таджикистаном, сообщил секретарь кыргызстанского совбеза. Его слова приводит издание Sputnik Кыргызстан.

О просьбе кыргызского президента сообщил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов в эфире одной из местных радиостанций.

По его словам, на трехсторонней встрече глав Кыргызстана, России и Таджикистана в Астане Жапаров обратился с просьбой к Путину.

"Был открытый разговор о том, что это все происходит из-за несвоевременного решения. Жапаров попросил Путина помочь решить приграничные вопросы. Сказал: "Может, вы сможете помочь, а то нам все сложнее это решить". Российская сторона пообещала подумать и дать окончательный ответ", — рассказал Иманкулов.

Он отметил, что не знает всех подробностей, но полагает, что кыргызский президент может дать интервью по этому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993068-zhaparov-poprosil-putina-pomoch-v-reshenii-voprosa-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitsy/