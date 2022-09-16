Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил с границы

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Фото: пресс-служба президента КР / 24.kg

Главы Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили на полях саммита ШОС в Самарканде и договорились о полном прекращении огня и отводе сил с кыргызско-таджикской границы, передает издание 24.kg.

Как сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, сегодня, 16 сентября, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры в Самарканде.

"Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.

Заместитель главы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов будут работать на месте, будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16:00.

При этом СМИ сообщали, что из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе силовые структуры Таджикистана были переведены на казарменное положение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988237-prezidenty-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-dogovorilis-ob-otvode-sil-s-granitsy/