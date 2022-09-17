Режим ЧС ввели в области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном

Дым на фоне здания с флагом Кыргызстана. Фото: mchs.gov.kg

Из-за конфликта с Таджикистаном в одном из приграничных регионов Кыргызстана ввели режим ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

"На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года, на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации", – гласит сообщение на сайте иностранного министерства.

Цель этого решения, по заявлению МЧС, – установление мира в регионе, обеспечение безопасности граждан на очагах конфликта, проведение работ по эвакуации и расселению населения, недопущение гибели людей и мобилизация соответствующих сил.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

Во второй половине дня главы Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили на полях саммита ШОС в Самарканде и договорились о полном прекращении огня и отводе сил с границы. Однако позже кыргызская сторона заявила о нарушении договоренности.

Минздрав Кыргызстана насчитал 24 погибших среди своих граждан. Со стороны Таджикистана точных цифр пока не называлось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988289-rezhim-chs-vveli-v-granichaschey-s-tadzhikistanom-oblasti-kyrgyzstana/