Сын Уоррена Баффета прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Владимир Зеленский и Говард Баффет. Кадр из видео: Telegram/Владимир Зеленский

Старший сын американского миллиардера Уоррена Баффета Говард прибыл в Киев с официальным визитом. Бизнесмен встретился с президентом Зеленским.

"Рад был встретиться с Говардом Баффетом в Киеве. Мы ценим этот жест солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь", - написал Зеленский в Twitter.

Украинский лидер предложил Баффету принять участие в проектах по восстановлению Одесской области.

"Пригласил его присоединиться к проектам по восстановлению ирригационных систем в Одесской области, поддержке вынужденных переселенцев, разминированию и реформе школьного питания", - заявил президент Украины.

На встрече также присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

На встрече Говард Баффет вручил Зеленскому свой значок шерифа. Известно, что в 2017 году бизнесмен был приведен к присяге в качестве шерифа округа Мейкон, штат Иллинойс.

Говард Баффет - филантроп, фотограф и фермер. Возглавляет собственный фонд, который, как гласит информация на сайте, является одним из крупнейших частных благотворительных фондов в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973325-syn-uorrena-baffeta-pribyl-v-kiev-dlya-vstrechi-s-zelenskim/