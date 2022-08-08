Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд россиянам на 50 лет

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Онлайн-петиция с требованием запретить гражданам России въезд в Украину на последующие 50 лет набрала достаточное количество подписей для рассмотрения президентом Зеленским, передает УНИАН.

Петиция была опубликована на официальном интернет-представительстве президента Украины 23 мая. И к этому времени успела собрать более 25 тысяч подписей. А этого количества достаточно, чтобы на нее был обязан отреагировать Владимир Зеленский.

Согласно петиции, запрет на въезд распространяется на всех граждан России, но не затрагивает тех, кто воевал на украинской стороне.

"Мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", - говорится в тексте петиции.

Напомним, с 1 июля в Украине был отменен безвизовый режим для граждан России, желающих въехать на украинскую территорию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982240-zelenskiy-rassmotrit-petitsiyu-o-zaprete-na-vezd-rossiyanam-na-50-let/