Шон Пенн заразился COVID-19 после посещения Украины

Шон Пенн. Фото: Cindy Ord/Getty Images for CORE

Голливудский актер Шон Пенн сдал тест на коронавирус и получил положительный результат вскоре после возвращения из Украины, передает Metro.

61-летний актер не присутствовал на Гильдии режиссеров Америки в минувшую субботу.

Пенн должен был вручить награду режиссеру Полу Томасу Андерсону за фильм "Лакричная пицца", но из-за болезни не смог. Об этом сообщил сам Андерсон на сцене.

Известно, что недавно голливудский актер вернулся из Украины, где снимал документальный фильм. Он также выразил солидарность украинскому народу и назвал действия Путина "самой ужасной ошибкой".

В Украине Пенн успел встретиться с Владимиром Зеленским.

Напомним, о заражении COVID-19 недавно сообщил экс-президент США Барак Обама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960622-shon-penn-zarazilsya-covid-19-posle-posescheniya-ukrainy/