Гутерриш рассказал, что будет с ООН в случае возможного ядерного конфликта

Антониу Гутерриш. Фото: instagram.com/antonioguterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерная война "уничтожит всю планету", и призвал страны, обладающие подобным оружием, никогда не применять их, передает ТАСС.

"Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать", - сказал Гутерриш на пресс-конференции в Токио.

Также генсек ООН выразил опасение, что война в Украине затянется и будет продолжать оказывать негативное влияние на мировую экономику, "приносить невероятные страдания" населению.

Ранее в Британии предупредили, что страны Запада рискуют вступить в ядерную войну с Россией и Китаем из-за ухудшений коммуникаций. А в КНР заявили, что Штаты нарушают обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая оружие другим странам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982227-guterrish-rasskazal-chto-budet-s-oon-v-sluchae-vozmozhnogo-yadernogo-konflikta/