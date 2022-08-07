Полеты и судоходство возобновляют на Тайване после китайских учений

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Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что власти частично признанной Китайской республики (Тайваня) начали возобновлять полеты и судоходство в обе стороны, которые ранее были ограничены из-за военных учений Китая.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение Министерства транспорта и связи частично признанной страны, вновь разрешается водное и воздушное использование пространства вокруг острова.

Тем не менее, в целях безопасности пилотов самолетов и капитанов кораблей попросили направляться в обход временно опасных зон, где проходили китайские учения. Таких зон сейчас всего семь, в одной из них уведомление Китая о военных учениях истекает завтра утром.

При этом подчеркивается, что власти Тайваня продолжат следить за обстановкой на этих территориях и после этого.

Также возобновляются и транзитные полеты, действия будут скоординированы с соседними районами, чтобы обеспечить безопасность рейсов.

Как отметили в Министерстве транспорта и связи, из-за проведения военных учений международные и транзитные полеты с использованием воздушного пространства Тайваня меняли маршрут, чтобы избежать опасной зоны, либо отменялись.

По морским перевозка ограничения затронули порты Гаосюн, Килунг и Тайбэй. Кораблям пришлось изменить навигационные планы, однако отмечается, что в итоге существенного влияния на судоходство военные учения Китая не возымели.

Напомним, что масштабные военные учения Китая вокруг Тайваня прошли 4 августа. Этому предшествовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

В тот же день в Китае заявили, что "ожидаемые результаты учений были достигнуты".

На следующий день власти Японии, а также Белый дом осудили проведение военных учений вокруг острова. Вскоре после этого стало известно, что Китай приостановит сотрудничество с США по некоторым вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982124-polety-i-sudohodstvo-vozobnovlyayut-na-tayvane-posle-kitayskih-ucheniy/