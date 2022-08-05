Власти Японии осудили военные учения Китая вокруг Тайваня

Нэнси Пелоси и Фумио Кисида. Фото: STR/JAPAN POOL / JIJI PRESS/AFP via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида после встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил, что их страна осуждает военные учения Китая в районе Тайваня, которые сопровождаются пуском ракет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fuji.

По его словам, он сообщил Пелоси, что Токио потребовал от Пекина прекратить военные учения в районе Тайваня.

"Это большая проблема, затрагивающая безопасность народа, мы решительно осуждаем Китай и заявили протест. Действия Китая оказывают влияние на мир и стабильность региона и мира", – сказал Кисида.

Как пишет Kyodo News, днем ранее китайские военные запустили пять баллистических ракет, которые попали в исключительную экономическую зону Японии.

Ранее Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за позиции стран G7 по Тайваню. Кроме того, Пекин пригрозил пересмотреть свое отношение к диалогу со странами "Большой семерки", если они не изменят свою позицию по вопросу Тайваня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981857-vlasti-yaponii-osudili-voennye-ucheniya-kitaya-vokrug-tayvanya/