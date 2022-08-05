Китай приостановит сотрудничество с США по некоторым вопросам из-за визита Пелоси на Тайвань

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Китайские власти сообщили о том, что приостанавливают некоторые совместные с США проекты из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата. Такие меры принимаются в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме того, будет приостановлено сотрудничество двух стран по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью и сотрудничества в области контроля за наркотиками.

Также отмечается, что Китай отменил рабочую встречу представителей Министерств обороны и остановил диалог на уровне региональных военных командований КНР и США.

Напомним, сегодня стало известно о том, что правительство Китая введет санкции против Нэнси Пелоси и членов ее семьи из-за визита на Тайвань и нарушения политики "единого Китая".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981997-kitay-priostanovit-sotrudnichestvo-s-ssha-po-nekotorym-voprosam-iz-za-vizita-pelosi-na-tayvan/