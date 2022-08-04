"Ожидаемые результаты были достигнуты": Китай о проведенных учениях вокруг Тайваня

Иллюстративное фото: Paul Yeung/Bloomberg/Getty Images

Китай в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань начал масштабные военные учения. Были нанесены удары по целям в Тайваньском проливе, передает РБК со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Около 13:00 [по местному времени, в 11:00 часов по Нур-Султану] 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты", - гласит сообщение.

Масштабные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе начались 4 августа в 12:00 по местному времени (10:00 часов по Нур-Султану). Они продлятся до 7 августа 12:00 часов по местному времени в шести районах в акватории вокруг Тайваня.

Учения НОАК - ответ китайской стороны на визит Пелоси на Тайвань. Пекин пригрозил острову "долгосрочными и жесткими" последствиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981741-kitay-nanes-udary-po-tselyam-v-tayvanskom-prolive-v-otvet-na-vizit-pelosi/