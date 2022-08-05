Белый дом выразил протест послу Китая из-за масштабных учений в Тайваньском проливе

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом после того, как военными Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений в Тайваньском проливе были запущены баллистические ракеты, передает The Washington Post.

Вашингтон решительно осудил действия Пекина. Американская сторона заявила, что не хочет кризиса в регионе.

"После ночных действий Китая мы вызвали посла [Китайской Народной Республики] Цинь Гана в Белый дом <...> Мы осудили военные действия КНР, которые носят безответственный характер и противоречат нашей давней цели - поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Тайвань 4 августа сообщил, что Китай во время своих учений запустил 11 баллистических ракет. Это подтвердила Япония, добавив, что пять из них упали в их исключительной экономической зоне.

После резонансного визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай в ответ начал масштабные учения в Тайваньском проливе, которые продлятся до 7 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981968-belyy-dom-vyrazil-protest-poslu-kitaya-iz-za-masshtabnyh-ucheniy-v-tayvanskom-prolive/