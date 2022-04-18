Зеленский заявил, что не уступит восточную часть Украины ради завершения войны

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что они не намерены отказываться от восточной части своих территорий, чтобы завершить войну с Россией.

По его словам, битва в районе Донбасса, которая, возможно, состоится, "повлияет на ход всей войны".

Ранее спутниковые снимки показали движение российских войск в сторону востока Украины. Украинский президент предположил, что Россия планирует начать там полномасштабные военные действия.

Зеленский также высказался за то, чтобы Байден в ближайшее время посетил Украину. Американский президент заявил о готовности прибыть в Киев. Однако в правительстве США еще решают, кого из высокопоставленных чиновников отправить на встречу с Зеленским.

Зеленский отметил выделенную США помощь в размере 800 млн долларов. Он подчеркнул, что главным фактором является скорость доставки оружия украинским военным.

"Мы готовы использовать любой тип оборудования, но его нужно доставить очень быстро. И у нас есть возможность научиться использовать новое оборудование. Но оно должно быть доставлено быстро", - сказал Зеленский.

Ранее президент Украины описал возможный мирный договор с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965503-zelenskiy-zayavil-chto-ne-ustupit-vostochnuyu-chast-ukrainy-radi-zaversheniya-voyny/