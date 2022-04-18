Дипсоветник Зеленского сообщил, что Украина заполнила опросник по вступлению в ЕС

Игорь Жовква. Кадр из видео: YouTube/Телеканал ДОМ

Дипломатический советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что опросник, который нужен для обретения страной статуса кандидата в ЕС, уже заполнен, передает Украинская Правда.

"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен", - сказал Жовква.

Следующий этап - решение Еврокомиссии, которая должна подготовить соответствующую рекомендацию.

Дипсоветник Зеленского выразил мнение, что предоставленная Украиной информация будет воспринята ЕК положительно. Следом решение идет за странами-членами ЕС.

Жовква ожидает, что статус государства-члена Украине будет предоставлен в июне на заседании Евросовета. Позже уже должны будут состояться переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее посол ЕС в Украине заявил, что экспертная оценка ЕК должна завершиться к июню.

Напомним, во время визита в Киев 8 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально вручила Зеленскому опросник. Его заполнение является необходимым шагом для вступления страны в Евросоюз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965494-dipsovetnik-zelenskogo-soobschil-chto-ukraina-zapolnila-oprosnik-po-vstupleniyu-v-es/