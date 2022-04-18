США и союзники планируют долгосрочную изоляцию России в мире, сообщили СМИ

Кремль. Фото: gettyimages.com

Соединенные Штаты и ряд стран Европы начали разработку новой политики в отношении России. Цель - изолировать Москву и ослабить ее позиции в мире, передает The Washington Post.

Планы НАТО, ЕС, а также Пентагона, Госдепартамента США и других ведомств затронут многие аспекты сотрудничества с Россией - от обороны и финансов до дипломатических отношений.

Вопросом долгосрочной стратегии, как пишет газета, является стремление изолировать и ослабить позиции Москвы на международной арене.

Как известно, некоторые страны ЕС уже начали предпринимать шаги для снижения своей зависимости от российских энергоносителей.

Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО.

Вдобавок, Генассамблея ООН недавно проголосовала за приостановку членства России в СБ по правам человека.

Недовольство Запада направлено, в основном, на политику действующего руководства России.

Кроме того, европейские чиновники опасаются, что даже если в ближайшем будущем ожидается перемирие между Россией и Украиной, оно может быть временным. Они считают, что российский президент может снова напасть, как только "почувствует себя готовым".

Западные страны продолжают расширять антироссийские санкции, развертывают войска НАТО у восточной границы и поставляют Украине оружие.

Восемь неназванных высокопоставленных чиновников США и Европы подтвердили, что некоторые из этих мер останутся в силе на постоянной основе.

И в то время, как некоторые из лидеров поддерживают ведение такой политики в отношении России, другие выражают сомнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965467-ssha-i-soyuzniki-planiruyut-dolgosrochnuyu-izolyatsiyu-rossii-v-mire-soobschili-smi/