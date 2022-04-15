Байден заявил о готовности лично посетить Киев

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Американский президент Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Украину. Его слова передает пресс-служба Белого дома.

На встрече с журналистами глава США заявил, что в настоящее время они с командой решают, стоит ли ему отправить в Киев высокопоставленного чиновника.

Тогда его спросили, кого он мог бы отправить в Украину, и Байден в шутку задал корреспонденту встречный вопрос, готова ли она поехать в Киев. Когда журналистка согласилась и в ответ спросила американского лидера, готов ли он отправиться в Украину, то Байден уверенно сказал "да, готов".

Накануне президент США впервые назвал произошедшие в Украине зверства "геноцидом" во время встречи с журналистами в американском штате Айова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965142-bayden-zayavil-o-gotovnosti-lichno-posetit-kiev/