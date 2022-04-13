Спутниковые снимки показали движение российских войск в восточную Украину

Размещение войск и техники на западе России. Фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies, показывают, что российские войска начали продвижение в сторону восточной части Украины, передает CNN.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия планирует начать полносштабные военные действия на востоке Украины. И добавил, что они готовы к этому.

Российская военная колонна в Белокуракино. Фото: Maxar Technologies

Снимки Maxar показали, что 200 единиц техники, куда входят также танки, бронетранспортеры, артиллерия и другие вооружения, направляются колонной к восточной границе Украины из Белгородской области в России.

Также в этих местностях были замечены развернутые солдатские палатки.

Дополнительные военные колонны были обнаружены в Донбассе и вблизи украинского поселка Белокуракино.

Ранее заместитель генсека НАТО предположил, что следующий этап войны в Украине будет "более кровавый" и масштабный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964822-sputnikovye-snimki-pokazali-dvizhenie-rossiyskih-voysk-v-vostochnuyu-ukrainu/