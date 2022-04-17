Зеленский описал возможный мирный договор с Россией

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае заключения примирения с Россией необходимы два документа. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Киева, второй - его отношений с Москвой

Таким мнением президент Украины поделился в интервью украинским онлайн-медиа, сообщает УНИАН.

"Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", - объяснил Зеленский.

По его словам, Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов.

"Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины - это один вопрос, а договоренности с РФ - это другой вопрос.

Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче и Бородянке, обстоятельства меняются", - заявил Зеленский.

Он добавил, что готовность стать гарантами безопасности Украины уже продемонстрировали Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Напомним, накануне российский певец Филипп Киркоров впервые высказался о событиях в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965404-zelenskiy-opisal-vozmozhnyy-mirnyy-dogovor-s-rossiey/