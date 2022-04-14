США планируют отправить в Киев высокопоставленного чиновника, сообщили СМИ

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

В правительстве США сейчас ведутся переговоры насчет того, чтобы отправить в ближайшее время в Киев высокопоставленного чиновника, передает Politico со ссылкой на двух неназванных лиц в правительстве.

Решение еще не принято.

В украинскую столицу могут отправиться Байден или вице-президент Камала Харрис. Но вероятнее всего туда прибудут либо Госсекретарь США Энтони Блинкен, либо глава минобороны Ллойд Остин.

При этом Белый дом не будет раскрывать личность чиновника, которого отправят на переговоры с Зеленским из соображений безопасности. К тому же, возможно и такое, что никого и вовсе не отправят, учитывая нестабильный характер войны.

Недавно и Байден, и Харрис побывали в Польше.

В Украину 13 апреля также прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее в Киеве побывали Борис Джонсон, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965020-ssha-planiruyut-otpravit-v-kiev-vysokopostavlennogo-chinovnika-soobschili-smi/