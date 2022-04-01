Япония ввела санкции против компаний и лиц из России, причастных к ракетной программе КНДР

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Япония расширила список санкций против России. В список вошли компании и лица, которые, по мнению Японии, были причастны к деятельности, запрещенной Совбезом ООН по ракетной программе Северной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД Японии.

В новый список антироссийских санкций попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М". А также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар. Капиталы этих граждан и компаний будут заморожены на территории Японии.

Напомним, с начала марта Япония ввела персональные санкции против Путина и его окружения. Затем ограничения были наложены на Беларусь. Позже японское правительство заморозило активы четырех российских банков.

Вскоре японские санкции в отношении России были введены против 17 депутатов и бизнесменов. Затем в список внесли 15 россиян и девять организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963061-yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-kompaniy-i-lits-iz-rossii-prichastnyh-k-raketnoy-programme-kndr/